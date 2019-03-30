УК и ТСЖ принимают от тюменцев лампочки и батарейки

Сдать лампочки и батарейки, которые являются опасными отходами, тюменцы могут в управляющую компанию или ТСЖ, напоминают экологические активисты города.

Обязанность приема таких отходов для УК и ТСЖ прописана в постановлении правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681. Жителям частных домов и юрлицам необходимо заключить договор на сдачу ртутьсодержащих ламп. Также опустить лампочку можно в контейнеры для раздельного сбора (экобоксы и гринбоксы). Список, в который входит 21 бокс, можно посмотреть по ссылке.

В гринбокс можно положить отработанные энергосберегающие лампы, ртутные термометры и батарейки. Термометры помещать в экобокс можно только в неразбитом виде.

Крайне опасный вид отходов – батарейки. В их состав входят высокотоксичные химические элементы и растворенные тяжелые металлы. Выброшенные в общий мусор батарейки на свалке выделяет токсины, которые затем вместе с едой и водой попадают в наш организм. Выбрасывать батарейки в общий мусор нельзя.

Сдать их можно в те же гринбоксы, а также положить в контейнеры для раздельного сбора, установленные в организациях в свободном доступе. Такие контейнеры есть в отеле "Mercure Тюмень Центр", в восьми магазинах "Строительный двор", пишет "Вслух.ру".

Для удобства можно установить гринбокс в своем дворе. Этим занимается ООО "НОВ-Экология", тел. 69-63-57.