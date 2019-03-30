Тюменский КРиММ продолжает расширяться

Высокая урожайность картофеля сподвигла тюменскую агрофирму КРиММ к строительств еще двух новых картофелехранилищ.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, на отдельных полях КРиММа здесь получают 60-65 тонн картофеля с гектара. Такие показатели достигаются, во многом благодаря инновационным методам.

"Цифровизация производства – от сканирования состава почв, мониторинга их влажности и влагоемкости, до точного земледелия и коренного улучшения структуры почв на полях путем внесения торфа дают повышение урожайности. При этом более 100 тысяч тонн картофеля нам удаётся собирать без фактического увеличения "земельного банка" предприятия", - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Строя новые хранилища, агрофирма уходит от практики сосредоточения всех мощностей в одном месте. Часть полей находится на достаточно большом удалении от существующих овоще- и картофелехранилищ, поэтому принято решение их построить ближе к месту выращивания продукции.

"Это поможет доставлять овощи к месту хранения в большей сохранности. Одно из хранилищ на 8 тысяч тонн будет построено под урожай этого года, второе запланировали на 2020-й", - пояснил Геннадий Рязанов.

Возводить новые хранилища агрофирму вынуждают и высокие урожаи - на отдельных полях КРиММа здесь получают 60-65 тонн картофеля с гектара.

Такие показатели достигаются, во многом благодаря инновационным методам.

"Цифровизация производства – от сканирования состава почв, мониторинга их влажности и влагоемкости, до точного земледелия и коренного улучшения структуры почв на полях путем внесения торфа дают повышение урожайности. При этом более 100 тысяч тонн картофеля нам удаётся собирать без фактического увеличения "земельного банка" предприятия", - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.