Тюменцев приглашают пообщаться с режиссером Константином Одеговым

Фото предоставлено ИБЦ для молодежи МАУК «ЦГБС»

Завтра, 29 марта, в 13 часов творческая встреча с Константином Одеговым "Я свободный художник" пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи. Беседа с известным тюменским кинорежиссером пройдет в рамках ежегодной Недели детской и юношеской книги.

Константин Одегов до работы в кино был профессиональным хоккеистом, большую часть спортивной карьеры провел в составе хоккейного клуба "Рубин" (Тюмень), в 1992–1993 годах играл в хоккейных клубах США.

После спортивной карьеры Константин работал корреспондентом, редактором и спортивным комментатором, также выпустил более сотни документальных фильмов, среди них можно отметить серию кинопублицистики "Живи и удивляйся!" и цикл фильмов "Наш хоккей".

В 2000 году Константин Одегов дебютировал в игровом кино с фильмом "Игра на вылет" — экранизацией повести Юрия Полякова "Небо падших", где сам выступил сценаристом, режиссером, исполнителем главной роли и продюсером. Затем были фильмы "Парижская любовь Кости Гуманкова", "Наследники" по повести тюменского писателя Сергея Козлова "Мальчик без шпаги", "Распутин-Новый. Без покрова". В ноябре 2018 года состоялась премьера фильма "Рисунки дождем" по автобиографической повести "Я знаю, что ты есть".

Вход на встречу свободный. Место проведения: Информационно-библиотечный центр для молодежи МАУК "ЦГБС" (ул. Червишевский тракт, 15/1).