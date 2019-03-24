Юные театралы покажут свое мастерство на школьном фестивале в Заводоуковске

Пятый школьный фестиваль театрального искусства "На бис!" стартует в Заводоуковске с 25 марта. В течение трех дней на площадке в местной детской школе искусств свое мастерство продемонстрируют более 80 юных театралов.

Фестиваль будет проходить с 25 по 27 марта. В нем примут участие учащиеся Заводоуковской детской школы искусств, любители из сел городского округа, возможно участие представителей других районов области. Юные театралы будут демонстрировать таланты в четырех номинациях: "Театр", "Литературно-музыкальная композиция", "Художественное слово", "Проба пера".

Как рассказала директор детской школы искусств Татьяна Бетнева, программа обещает быть яркой и насыщенной. В день открытия 25 марта жюри и зрителей ждет премьера спектакля "Кошка в сапожках" от школьного коллектива "Кукарямба". В постановке задействованы 15 детей в возрасте 13-14 лет.

Затем начнется просмотр и прослушивание участников фестиваля. 27 марта жюри подведет итоги, отметит победителей и призеров. Завершится пятый театральных фестиваль спектаклем "Все мальчишки дураки" в постановке старшей группы школы "Коломбина", пишет ИА "Тюменская линия".