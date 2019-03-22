В тюменских поликлиниках пройдет профилактическая акция для мужчин

В эту субботу, 23 марта, во всех поликлиниках Тюмени состоится профилактическая акция "Доктор с вами". В кабинетах раннего выявления заболеваний будут ждать мужчин.
Тюменцам от 40 лет и старше проведут исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), ультразвуковое исследование органов малого таза по показаниям (с 18 лет). По результатам обследования всех проконсультирует врач-уролог. Для участия в акции предварительная запись не требуется.
В городском департаменте здравоохранения напоминают, что пациенты, которые прикреплены к тюменской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники № 1 и 8.
Следующая акция "Доктор с вами" пройдет в апреле и будет посвящена раннему выявлению онкологических заболеваний.
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