Тюменцам ответят на вопросы о приеме ребенка в детский сад

Задать вопросы о процедуре зачисления дошкольников в детские сады тюменцы могут 21 марта на горячей линии городского департамента образования. Специалисты будут принимать звонки с 14 до 17 часов по телефону 45-35-83.

"Большая часть юных тюменцев 2016 года рождения уже получила направления в муниципальные детские сады. В настоящее время специалисты заключают договора с родителями и формируют группы, которые начнут работу в дошкольных учреждениях с 1 сентября 2019 года. В первую очередь места получают малыши льготных категорий, следующие в очереди те, кто относятся к детским садам по прописке. Затем начнется прием горожан, не имеющих регистрации по микроучастку выбранного учреждения", — рассказывают в департаменте образования администрации Тюмени.