Региональная конференция по госпитальной нейроурологии прошла в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени

Фото ФЦН в Тюмени

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 14–15 марта провели очередной двухдневный цикл усовершенствования врачей общелечебной сети по проблемам нейроурологии. На конференцию собрались врачи-урологи из Тюмени и городов УрФО, а также ординаторы нейрохирургического профиля. Участие последних обусловлено тем, что в последние годы нейрохирургия при лечении нейрохирургических заболеваний объединяет смежные медицинские специальности. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени может гордиться наличием в штате – уролога, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога.

На открытии цикла главный врач Федерального центра в Тюмени, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Альберт Суфианов отметил, что впервые в России на базе ФЦН начата реализация государственной программы по внедрению высокотехнологичного метода лечения самых сложных проявлений нейрогенного нарушения мочеиспускания, которые не поддаются медикаментозным методам лечения. В США и странах Европы он является методом выбора при лечении подобных крайне тягостных состояний и позволяет учителю и авиадиспетчеру, программисту и водителю автобуса, вернуться к своему профессиональному труду. Этот метод постоянной электростимуляции спинного мозга осуществляется путем малоинвазивного вживления портативного стимулятора импульсов по аналогии с общеизвестным кардиостимулятором.

Лекторы курса — Борис Бердичевский, д.м.н, профессор кафедры онкологии с курсом урологии Тюменского ГМУ и Вадим Бердичевский, врач-уролог, д.м.н. Федерального центра нейрохирургии в Тюмени проинформировали врачей о первых весьма обнадеживающих результатах лечения тюменских пациентов, которые позволяют нашим нейрохирургам более широко использовать на региональном уровне эту наукоемкую технологию в лечении нарушения мочеиспускания. Были определены показания, противопоказания и карта маршрутизации больных, нуждающихся в таком виде лечения.

"Это курс еще раз доказывает необходимость участия в лечении нейрохирургических больных врачей других специализаций, в том числе врача-уролога. В нашем центре давно устоялась практика: пациента к выздоровлению ведет мультидисциплинарная бригада, единая команда с четкой согласованностью действий, что обеспечивает целенаправленный подход к лечению пациента", — отметил руководитель конференции Альберт Суфианов.

Организаторами курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.