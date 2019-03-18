Тюменский аквапарк "ЛетоЛето" получил международную награду "Golden Pony Awards"

Тюменский аквапарк "Лето Лето" получил международную награду "Золотой пони" (Golden Pony Awards) за достижения в применении самых передовых инженерных и энергосберегающих решений в аквапарке и технологические новшества в аттракционах.

Премию вручили в рамках XXI Международной выставки "Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2019", которая пошла с 13 по 15 марта в Москве и была организована Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов (РАППА).

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"Золотой пони" – главная международная награда в области индустрии развлечений. Она учреждена в 2002 году издательским домом FACTO EDIZIONI (Италия), выпускающим всемирно известный журнал GAMES&PARKS INDUSTRY. Награда вручается ежегодно лучшим операторам парков развлечений, развлекательным центрам, а также производителям аттракционов. В качестве символа премии пони выбран неслучайно: он давно стал неотъемлемой частью ярмарочных площадей и парков развлечений во всем мире, олицетворяя упорство, характер и решительность.