Тюменский аквапарк "ЛетоЛето" получил международную награду "Golden Pony Awards"

Тюменский аквапарк "Лето Лето" получил международную награду "Золотой пони" (Golden Pony Awards) за достижения в применении самых передовых инженерных и энергосберегающих решений в аквапарке и технологические новшества в аттракционах.
Премию вручили в рамках XXI Международной выставки "Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2019", которая пошла с 13 по 15 марта в Москве и была организована Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов (РАППА).
"Золотой пони" – главная международная награда в области индустрии развлечений. Она учреждена в 2002 году издательским домом FACTO EDIZIONI (Италия), выпускающим всемирно известный журнал GAMES&PARKS INDUSTRY. Награда вручается ежегодно лучшим операторам парков развлечений, развлекательным центрам, а также производителям аттракционов. В качестве символа премии пони выбран неслучайно: он давно стал неотъемлемой частью ярмарочных площадей и парков развлечений во всем мире, олицетворяя упорство, характер и решительность.
"Для нас большая честь получить такую престижную награду, особенно в первый год работы. На сегодняшний день в нашем комплексе действует аквапарк, в котором работает более 70 аттракционов для отдыха и развлечения всей семьи, современный отель 4* на 187 номеров с конференц-площадками, а также ресторация "Август", обслуживающая все точки питания в комплексе. Уже сейчас мы работаем над второй очередью проекта и в конце 2019 года планируем открыть термальный уличный бассейн с горячей минеральной водой из скважины, в 2020 году тропическую лагуну с релакс бассейном, тематическими банями и саунами мира, а в 2021 году планируем запустить SPA комплекс.", -отметила генеральный директор комплекса Ирина Васильева.
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