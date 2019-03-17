Режиссеры из Санкт-Петербурга поставят два новых спектакля в тюменском "Ангажементе"

Фото театра "Ангажемент"

Два новых спектакля поставят на сцене тюменского молодежного театра "Ангажемент" при участии режиссеров из Санкт-Петербурга. Первая премьера состоится уже в начале апреля.

Режиссер Ринат Киянов уже приступил к работе над спектаклем – это чеховская история "Дама с собачкой" в инсценировке петербургского драматурга Аси Волошиной. Постановку тюменский зритель сможет оценить уже 5 апреля.

Как рассказал директор молодежного театра им. В.С. Загоруйко Леонид Окунев, грядущая премьера – одна из работ, которую исполнили на театральной лаборатории в "Ангажементе" в ноябре 2018 года. В настоящее время режиссер активно репетирует с труппой, задействовано всего пять человек.

В конце марта с тюменскими актерами начнет работать питерский режиссер Игорь Лебедев, который поставит спектакль "Всем, кого касается" по пьесе Даны Сидероса, пишет ИА "Тюменская линия".