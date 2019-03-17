В Тюменской области создадут экспертный совет по сохранению памятников книжной культуры

В Тюменской области будет создан расширенный экспертный совет по выявлению и сохранению памятников книжной культуры. В него войдут известные историки, филологи, издатели. Решение об этом принято на заседании рабочей группы при региональном департаменте культуры.

В рабочей группе приняли участие писатели, историки, издатели, областные депутаты и работники правительства. На встрече обсуждали ситуацию с пополнением книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. Речь шла о выявлении, сохранении, оцифровывании памятников книжной культуры и обеспечении к ним широкого доступа граждан.

Как отметила директор "Информационно-аналитического центра культуры и искусства" Ирина Грязнова, этими вопросами будет заниматься экспертный совет, состав которого будет утвержден на следующем заседании рабочей группы.

Областная научная библиотека имени Менделеева имеет в своем реестре 52 издания, которые относятся к памятникам книжной культуры. Для определения ценности книг разработаны специальные критерии. Экспертный совет будет работать над поиском новых раритетов, привлекая муниципалитеты, архивы, музеи, учебные заведения, общаясь с коллекционерами. Новые находки пополнят Национальную электронную библиотеку, пишет "Тюменская область сегодня".