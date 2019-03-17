Талантливые тюменцы могут принять участие в форуме "Таврида 5.0"

Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида 5.0" состоится с 11 мая по 10 августа в Республике Крым. Стартовал прием заявок, в отборе могут принять участие и талантливые жители Тюменской области.

Регистрация участников форума "Таврида 5.0" ведется на сайте АИС "Молодежь России". Чтобы пройти отбор на Тавриду, нужно выполнить творческое задание на сайте мыставриды.рф и пройти региональную форумную кампанию: форум "Актив" и форум "Утро". По итогам кампании отберут десяток лучших претендентов, которые поедут в Республику Крым на образовательные интенсивны от топовых экспертов, пишет "АиФ в Западной Сибири".

В 2019 году молодые люди соберутся на новой локации неподалеку от Судака (Республика Крым), создавать творческое пространство на новом месте будут сами участники. Уже в мае начнется первый этап для молодых архитекторов, урбанистов и дизайнеров. Они примут участие в отборе на урбанистический хакатон "Города" и в проектный офис по строительству образовательного центра "Таврида". Второй этап форума пройдет с июня по август и будет состоять из шести смен: "Год театра", "Народная смена", "Контемпорари – арт смена. Между прошлым и будущим", "Рэп смена", "Видеопродакшн смена" и "Камеди смена".

Как рассказала директор Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских, если в 2017 году форум "Таврида" был организован довольно сумбурно, то в 2018 году образовательная программа была расписана по минутам. В прошлом году тюменцы выиграли два гранта и презентовали профессиональному молодому киносообществу проект "Медиаполис".

"Нам удалось поучаствовать в закрытых встречах с Мегердичевым, Хабенским и Гоблином (Юрий Пучков). Советую будущим участникам форума точно знать, зачем вы туда едете: ежедневно может быть как минимум 10 новых встреч. Также важно получить образовательный эффект от программы и зарекомендовать себя перед преподавателями", - отметила она.