Тюменец открыл автомастерскую и трудоустроил 20 инвалидов

Чуть больше года назад тюменец Владимир Весели открыл детейлинг-студию с широким спектром услуг по обслуживанию автомобилей и трудоустроил к себе более 20 человек с инвалидностью.

Сотрудников предприниматель искал через центр занятости. Владимир сам с детства является инвалидом по слуху и при оформлении документов сопровождал своих работников, выступая сурдопереводчиком, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

В середине прошлого года Владимир при содействии Центра занятости создал 20 временных и 7 постоянных рабочих мест по следующим профессиям: оператор моечной установки, мастер по автовинилу, мастер химчистки, водитель, программист, фотограф, курьер, рекламный агент. В октябре 2018 года он трудоустроил на постоянные рабочие места 9 работников из числа тех, кто трудился временно, на вакансию оператор моечной установки. У всех этих сотрудников инвалидность по слуху и речи.

Напомним, что работодателям за создание дополнительных рабочих мест при трудоустройстве инвалидов оказывается ряд мер поддержки, в том числе финансовой. Более подробную информацию по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов можно получить на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области (вкладка Работодателям / Возмещение нормативных затрат на создание дополнительных рабочих мест / Трудоустройство инвалидов), либо обратившись в Центр занятости населения по месту регистрации.

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района находится по адресу ул. Республики 204В, корп.3. Телефон горячей линии 8(3452)27-36-05.