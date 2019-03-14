Из-за гололёда в тюменском травмпункте прибавилось пациентов

В Тюмени 14 марта по состоянию на 14 часов в травмпункт за медицинской помощью обратились 94 человека. Как отмечают в медучреждении, это на четверть больше, чем обычно на это время суток. Треть горожан обратились по поводу повреждения лучезапястных и голеностопных суставов — травм, характерных для падения с высоты собственного роста.

"У большинства пострадавших диагностированы растяжения связок, сильные ушибы, у нескольких людей — переломы, потребовавшие наложения гипсовых повязок", — рассказывают в пресс-службе ОКБ №2.

Чтобы снизить вероятность получения травмы, тюменцам рекомендуют носить нескользкую обувь: на широкой платформе, без каблука, с рельефной подошвой. Выходить из дома в гололед лучше заранее, чтобы добираться до нужной точки не спеша, наступая на всю подошву обуви. На дороге нужно быть предельно внимательным и просматривать путь на несколько метров вперед.

Если вы всё же упали, то не торопитесь подняться. Сначала осмотрите себя, оцените, нет ли травм. Непроходящая боль, отек, ограничение движения в поврежденной конечности — поводы для обращения в травмпункт, считают специалисты.

Если после падения или удара вы чувствуете сильную боль, усиливающуюся при любом движении и прикосновении, не нужно гадать, есть там перелом, вывих или сильный ушиб. В любом случае нужно вызвать скорую и обеспечить покой поврежденной конечность до приезда медиков.

В случае деформации конечности ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно исправить ее положение. Чтобы облегчить состояние пострадавшего, приложите к поврежденной конечности холод для уменьшения боли и отека, дайте больному попить воды или теплого чая, если холодно, накройте его.

Если возможности вызвать скорую нет, то транспортировка больного проводится самостоятельно после наложения шины с целью полного обездвиживания поврежденной конечности. Шину можно сделать из любого подсобного материала. Это может быть палка, прутья, доски, лыжи, картон. Приматывать ее к телу нужно так, чтобы она не болталась.