В кадетском училище пройдет очередной день открытых дверей

Тюменское президентское кадетское училище приглашает на День открытых дверей. Кандидатов в кадеты (мальчиков-четвероклассников) и их родителей (законных представителей) ждут 23 марта. В этот день учебное заведение распахнёт свои двери для всех желающих.
Гостей ожидает знакомство с инфраструктурой довузовского образовательного учреждения Министерства обороны Российской Федерации, распорядком дня кадет и их жизнедеятельностью в училище. В Универсальном зале запланирован концерт, в рамках которого кадеты продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки. В учебном корпусе будут организованы выставки работ, сделанных руками воспитанников.
План проведения мероприятия:
09:00 – 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус
09:30 – 10:00 Работа выставок (Учебный корпус, фойе 3 этаж)
10:00 – 11:00 Концерт (Универсальный зал)
11:00 – 12:00 Экскурсия по училищу в составе групп
Училище находится по адресу: Тюмень, улица Клары Цеткин 39/1.
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