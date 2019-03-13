В Тобольске обсудили дизайн-бук города

На днях в Тобольске состоялись публичные слушания по проекту правил благоустройства города с приложением — дизайн-буком Тобольска. Дизайн-бук был выполнен КБ "Стрелка" по заказу "СИБУРа" и городской администрации.

Созданный дизайн-бук представляет собой комплексный документ, который объединяет требования к размещению, оформлению и подсветке информационных и рекламных конструкций, требования и рекомендации к элементам городской среды и навигации, а также основные подходы при создании и размещении объектов паблик-арта.

Так, требования к размещению и оформлению вывесок были разработаны с учетом особенностей улиц, на которых они располагаются, чтобы исключить хаотичность их размещения и тем самым снизить уровень визуального шума. В документе приводятся рекомендации к организации таких элементов городской среды, как остановки общественного транспорта, парковки, велопарковки, уличное освещение, ограждения, летние веранды и киоски. Раздел дизайн-бука, касающийся городской навигации, содержит требования и рекомендации к оформлению и размещению адресных табличек, навигационных стел и навигационных указателей. Также документ содержит карту города с указанием точек, предлагаемых для устройства объектов паблик-арта, что поможет разнообразить городские пространства.

В дизайн-буке от КБ "Стрелка" представлены и наглядные примеры того, как можно преобразить конкретные городские улицы, если следовать разработанным требованиям и рекомендациям.