Сергей Полунин проведет мастер-классы для юных тюменских танцовщиков

Фото предоставлено пресс-службой СИБУРа

Ученики балетных и хореографических школ Тюменской области примут участие в бесплатных мастер-классах от звезды мирового балета Сергея Полунина. Они пройдут в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Встречи пройдут 25 апреля в Тюмени и 27 апреля в Тобольске в преддверии двух вечеров современного балета, на которых артист покажет одноактную постановку "SACRÉ". Впервые она была представлена российскому зрителю в феврале этого года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.