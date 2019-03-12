Сергей Полунин проведет мастер-классы для юных тюменских танцовщиков

Ученики балетных и хореографических школ Тюменской области примут участие в бесплатных мастер-классах от звезды мирового балета Сергея Полунина. Они пройдут в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".
Встречи пройдут 25 апреля в Тюмени и 27 апреля в Тобольске в преддверии двух вечеров современного балета, на которых артист покажет одноактную постановку "SACRÉ". Впервые она была представлена российскому зрителю в феврале этого года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
"Больше всего удовольствия я получаю, когда преподаю: у детей невероятная энергетика. Убежден, что в них нужно вкладываться, ведь дети — наше будущее. Необходимо искать и поддерживать таланты, развивать их потенциал. В спорте это есть, а в балете пока, к сожалению, развито не особо", — отмечает Сергей Полунин.
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