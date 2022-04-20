"Арабеск-2022" покажут в 35 городах России

Фотография предоставлена АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского и оператор телеком-услуг и сервисов "Дом.ру" организуют ТВ и онлайн-трансляции XVII открытого российского конкурса артистов балета "Арабеск-2022".

Раз в два года конкурс им. Екатерины Максимовой открывает новые имена, предоставляя победителям широкие возможности для успешной карьеры, демонстрирует самые актуальные тенденции, сохраняет богатое наследие классического балета и развивает современную хореографию, являясь творческой лабораторией для молодых хореографов и исполнителей современного танца.

"Арабеск" проводится на сцене Пермского театра оперы и балета уже более 30 лет и считается одним из самых авторитетных конкурсов в мире классического танца.

Благодаря поддержке "Дом.ру" жители России смогут увидеть конкурс в эфире информационного канала "Дом.ру Гид". Он доступен всем пользователям цифрового ТВ "Дом.ру" и платформы Moviх на 40-й кнопке. Также, стать частью значимого культурного события и следить за конкурсом можно будет на сайте movix.ru и в мобильном приложении.

Конкурс традиционно состоит из трех туров. Начиная с 23 апреля, канал "Дом.ру Гид" покажет этапы конкурса (в 10:00 и 16:00 МСК), а 29 апреля - торжественную церемонию закрытия мероприятия и Гала-концерт лауреатов, где телезрители увидят лучшие номера участников и узнают имена победителей. Начало трансляции в 17:00 МСК.