Юных талантливых танцоров Тюмени приглашают на бесплатное обучение в Санкт-Петербург

Санкт-петербургская академия танца Бориса Эйфмана организует 9 марта в Тюмени просмотр талантливых детей от 6-13 лет.

Академия танца Бориса Эйфмана создана правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и является государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением.

Основная цель академии - поддержка талантливых детей через инновационную систему подготовки и воспитания танцовщика XXI века. В академии дети смогут получить полноценное образование и профессиональную подготовку, аналогов которой в России не существует.

Принципиальная новизна академии танца – многофункциональный подход к воспитанию танцовщика, ориентация не только на классическую школу, но и на разнообразные течения современной хореографии, опыт спорта высших достижений и начало обучения с 7 лет.

Обучение и проживание для всех поступивших в академию бесплатно. Приезжие дети живут в в едином учебно-жилом комплексе на условиях полного пансиона. В академии также есть свой медицинский центр, спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейн.

Просмотр детей начнется в 16:30 ДК "Торфяник" (улица Малышева, 26). Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка.

У Академии танца Бориса Эйфмана есть официальная группа "ВКонтакте". Интересующие вопросы также можно задать по тел. 8 (812) 988-57-19.