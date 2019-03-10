Акция "Крымская весна" пройдет в Тюмени

Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" покажут 18 марта в тюменском мультицентре "Моя территория" в рамках акции "Крымская весна", посвященной пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Зрители смогут обсудить киноленту с экспертами.

В рамках мероприятия по итогам просмотра состоится обсуждение картины с киноведом Еленой Самойловой и директором по связям с общественностью и международным отношениям Международного кинофестиваля "Ноль Плюс". Александром Школенко.

Режиссер фильма - журналист Андрей Кондрашов. Фильмом он решил сохранить все значимые исторические события февраля - марта 2014 года: нападение на крымских участников, интервью Владимира Путина о спецоперациях, общественные настроения в Крыму в ответ на события на Украине, процесс воссоединения территорий. Кроме того, в фильме раскрыты подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины Виктора Януковича, экс-президента Украины. Документальные материалы для фильма снимались в течение восьми месяцев в Севастополе, Форосе, Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарае, Феодосии, Джанкое, Алуште и еще в десятках населенных пунктов Крыма, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Премьера фильма состоялась 15 марта 2015 на телеканале "Россия 1". По информации российской исследовательской компании "TNS Gallup Media", картина вызвала большой интерес к телевизионному проекту за последние несколько лет.

Отметим, акция "Крымская весна" пройдет по всей стране, к ней присоединится Тюменской область. С 16 по 18 марта будут проходить тематические литературные чтения и музыкальные фестивали, научно-популярные лекции, выставки, мастер-классы, представление традиционных ремесел, сувениров, фестивали крымской кухни и спортивные состязания.