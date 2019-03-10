В Тюменском районе возрождают традицию проведения производственной гимнастики

Работники учреждений культуры в Тюменском районе возрождают традицию проведения производственной гимнастики. Несколько раз в неделю по полчаса они выполняют спортивные упражнения.

В Доме культуры поселка Винзили проводить производственную гимнастику начали с конца февраля. Рабочий день сотрудники начинают с физкультуры. Зарядка представляет собой мини-комплекс физических упражнений, выполняемых во время рабочего процесса для снятия усталости, мышечных зажимов и напряжения, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Первую производственную гимнастику с элементами пилатеса в Центре культуры и досуга "Вернисаж" провела хореограф Винзилинского дома культуры Любовь Митрофанова. Другие подразделения присоединились в тот день к винзилинцам по видеосвязи и также активно выполняли предложенные упражнения. Позже занятие по степ-аэробике провела хореограф Татьяна Буксбаум. Центр культуры и досуга "Калинка" присоединился к инициативе в марте.