В Тюмени выбрали "Мисс KEAUTY_TM" на открытии третьего магазина сети корейской косметики

Торжественное открытие третьего мультибрендового магазина корейской косметики KEAUTY состоялось 7 марта в Тюмени на ул. Мельникайте, 102.

Это событие стало настоящим торжеством красоты, ведь прошло оно накануне Международного женского дня. Поздравил гостей с первым праздником весны генеральный директор "Русской ювелирной сети" и KEAUTY в Тюмени Игорь Ракша.

"Кажется, прошло совсем немного времени с открытия первого магазина KEAUTY в Тюмени, а вот мы уже собрались на открытии третьего. И это не случайно. Корейская продукция сегодня востребована, уже обгоняет по популярности европейские бренды, которые стали непомерно дорогими. Да и в технологиях азиатские производители гораздо прогрессивнее. Мы поддерживаем наших дорогих женщин в стремлении быть красивыми, и предлагаем им самую безопасную и эффективную косметику", - отметил он.

Посетила открытие известная тюменка, победительница национального конкурса "Мисс Россия 2016", а также обладательница титула "Мисс Русская ювелирная сеть" Яна Добровольская, оценив широкий ассортимент магазина.

Главным событием открытия стал конкурс "Мисс KEAUTY_TM", в котором приняли участие около десятка девушек. Им предстояло пройти несколько конкурсных дефиле и презентовать продукцию KEAUTY, а также партнеров магазина – "Русской ювелирной сети", салона "Золотая лавина" и галереи часов "Техномир".

Конкурсантки примеряли ювелирные украшения, рассказывали о корейской косметике. Одним из самых забавных этапов конкурса, который потребовал от девушек актерского мастерства и смелости, стало дефиле в тканевых энимал-масках. Пришлось не только красиво показать косметические продукты на лице, но и немного вжиться в роль животных.

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В результате жюри выбрало победителей в номинациях "Приз зрительских симпатий" и "Мисс Инстаграм", которые получили в подарок сертификаты от KEAUTY на 2000 рублей. А главный титул "Мисс KEAUTY_TM" и сертификат на 3000 рублей завоевала тюменка Кристина Баринова.

"Красота – это настоящее искусство. И мы гордимся тем, что наша землячка, "Мисс Русская ювелирная сеть" Яна Добровольская сначала покорила Тюмень, а потом всю Россию. Я уверен, что и среди наших конкурсанток есть девушки, которых ждет большое будущее", - сказал Игорь Ракша.

Без подарков с открытия не ушел никто. Призы присуждали за сторис с отметкой @keauty_tm в Инстаграме, и, конечно, прошел традиционный улиточный конкурс, в котором участницы рассаживали себе на лица полезных моллюсков. Всех присутствующих угощали праздничным тортом, сладостями и блинами, а девушкам дарили цветы. Бесплатный макияж и прически желающим делали парикмахер-визажист, стилист Маргарита Калиева и двукратная чемпионка России по макияжу, работающая со звездами эстрады, призер The Face by Paese 2018 Галина Лазарева.