Врачи помогают тюменцам бросить курить

Тюменцы, желающие отказаться от никотиновой зависимости, могут обратиться за консультацией в кабинет профилактики областного наркологического диспансера. Прием ведется по полису ОМС, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

На базе регионального наркодиспансера реализуется уникальная авторская программа лечения табачной зависимости "Бросаем курить с понедельника".

В программу включены: тестирование на степень тяжести табачной зависимости, мотивационного потенциала; индивидуальное и групповое консультирование врачами психиатрами-наркологами и психологами; подбор медикаментозного лечения, мониторинг результатов. Программа для пациента бесплатна (по полису ОМС). Записаться на прием к врачу психиатру-наркологу можно, обратившись в регистратуру или к администратору. Кабинет профилактики №5 находится на 1 этаже по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова,11.

Возможно включение в программу и дополнительных платных услуг - иглорефлексотерапии, гипнотерапии, физиотерапии.

Открытие кабинета профилактики позволит на порядок повысить уровень профилактической работы с жителями Тюменской области. И не только в деле борьбы с курением. Работающие здесь специалисты будут координировать, организовывать и проводить мероприятия по медицинской профилактике наркологических заболеваний среди представителей всех возрастных и социальных групп.

Важнейшим направлением профилактической работы кабинета станет проведение обследований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях для выявления групп риска, индивидуальное и семейное консультирование, психологическая помощь членам семей наркозависимых и т.д.