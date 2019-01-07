Тренера формейшн "Вера" раскрыли секреты успеха на лекции в Тюмени

Фото Германа Совенко (группа "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень")

Последняя в 2018 году лекция-завтрак CreativeMornings в Тюмени была посвящена традициям, которые помогли известной на весь мир команде формейшн "Вера" добиться успеха.

Напомним, формейшн "Вера" недавно отметила 20-летний юбилей. Титулов ее участников не счесть, среди них - многократные чемпионы мира и Европы по спортивным бальным танцам, финалисты популярного телепроекта Россия-1 "Танцуют все".

По словам Александры Постельняк, тренера европейской сборной, чтобы побеждать все коллективы руководствуется простыми, но важными правилами: доводить дело до конца, любить свое ремесло и помогать ближнему добиться результата.

"Также у нас есть такой обычай — брать на соревнования игрушку-талисман, сшитую из других игрушек, которые принесли участники. Это наш символ, он помогает нам лишний раз вспомнить, что мы — одна команда, каждый разный, но когда мы вместе, то превращаемся в единый механизм", - рассказал она.

Еще один из обычаев, как отметил главный тренер команды и руководитель формейшн "Вера" Алексей Литвинов, — тренерами младших групп зачастую становятся мастера, которые сами танцевали в детстве в формейшн "Вера". Также он подчеркнул, что все коллективы — одна большая семья:

"Большинство команд с ранних лет соревнуются и совершенствуются бок о бок: танцоры из старших составов во многом те, кто пришли в формейшн ребенком. К тому же, каждый год мы проводим рождественские обеды все вместе у основателя команды — Веры Шереговой, это помогает нам сблизиться, подытожить год и в теплой обстановке поздравить друг друга с праздниками".

В конце встречи участники подвели итоги CreativeMornings в 2018 году: более 700 человек стали участниками лекций и послушали 13 спикеров на 10 разных локациях. На грядущий год разрабатываются новые идеи и форматы. Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.