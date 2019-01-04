Музыканты из Тюмени разместили новый сингл в сервисе iTunes

Фото из группы "Мария Кюри" ВКонтакте

Тюменская музыкальная группа "Мария Кюри" записала новый сингл под названием "Этого мало?". Композицию разместили в официальной группе инди-рокеров в социальной сети "ВКонтакте", а также на странице в сервисе iTunes.

Как отмечают музыканты, песня о том, что можно получить, даже не подозревая, от людей вокруг – улыбки, прикосновения, взгляды, эмоции и время.

"Цените это, скучайте друг по другу и дарите приятные воспоминания. Даже если всё когда-то прекратится, у вас останется то самое чувство, которое заставляет улыбаться, погружаясь в омуты памяти. Но лучше - не прекращайте", - рассказали артисты.

Трек был записан на тюменской студии, а обложку к синглу сделал тюменский фотограф, пишет "Вслух.ру".