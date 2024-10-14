Тюменская область и "Гнесинка" подписали соглашение о развитии культуры в регионе

Заключено соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Российской академией музыки имени Гнесиных. Подписи под документом поставили Губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор ФГБОУ ВО "Российская академия музыки имени Гнесиных" Александр Рыжинский.

Как сообщает информационный центр олблатсного правительства, соглашение предполагает сотрудничество в культурной, образовательной и научной деятельности.

"В Тюменской области многое делается для развития культуры. Мы гордимся нашими творческими коллективами. Понимаем, что все большее число земляков приходит в наши учреждения за новыми смыслами. Они приходят смотреть не на красивые стены. Мы хотим расти. А если учиться, то учиться у лучших" , - прокомментировал событие Александр Моор.

Ректор ФГБОУ ВО "Российская академия музыки имени Гнесиных" Александр Рыжинский выразил уверенность, что подписанное соглашение будет соглашением действий, "и у нас в Тюмени будет очень важная музыкальная территория".

После официальной части визита в регион Александр Рыжинский вместе с Александром Моором посетил концерт "Сергей Прокофьев. Александр Невский". "Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора", - поделился впечатлениями от культурного мероприятия губернатор.