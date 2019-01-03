Начинающие актеры работают над документальным спектаклем о Тобольске

Фото группы "Театральная эволюция" "ВКонтакте"

Эскиз документального спектакля о Тобольске в технике вербатим представили участники проекта "Театральная эволюция". Зарисовка создавалась в технике вербатим по реальным историям горожан.

Главная задача была узнать мысли и переживания человека, запомнить его манеры и тембр голоса, вжиться в роль нового знакомого. На создание итогового продукта у "актеров был всего лишь день, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"У нас получилось сделать театральное действие на хорошем уровне, ребята успели сработаться и между собой, и с режиссерами постановки. Совместными усилиями мы создали настоящий эскиз спектакля, который надо дорабатывать и использовать дальше для показов широкому зрителю. И, конечно, стоит отметить, что проект помог сформировать базу актеров и заинтересованных сценическим искусством людей для зарождения нового театрального сообщества в Тобольске", — отметил менеджер проекта Константин Ваганов.