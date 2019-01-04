Тюменцам становится проще попасть к врачу

В Тюменской области стало проще попасть к врачу благодаря внедрению информационных технологий практически во все процессы медицины: от электронной медкарты и дистанционных способов записи до управления ресурсами медорганизаций.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, записаться на прием к врачу можно несколькими способами: через мобильное приложение, на региональном портале услуг, по единому центру записи, с рабочего места врача или через инфокиоски. Так, специальное мобильное приложение за 2018 год скачали и установили на свои смартфоны более 143 тыс. человек. Ежемесячно им пользуются более 35 тыс. тюменцев, чтобы записаться к врачу.

Расширяется использование электронной очереди, в поликлиниках к концу 2018 года работает 91 инфокиоск и 311 табло. В 2019 году планируется дополнительно установить еще 30 инфокиосков и 95 табло. За прошедший год выдано более 4,5 миллионов талонов, что на 27% больше чем в 2017 году.

Набирают популярность сервисы личного кабинета пациента. Так, получением документов из электронной медицинской карты воспользовались в 2018 году почти 18 тысяч человек, это в 2,5 раза больше чем в 2017 году. Медицинскую организацию через интернет выбрали 643 человека, получили информацию о стоимости услуг — 690 жителей региона.

На базе шести клиник в Тюмени и области в 2018 году на единой платформе автоматизированы процессы медицины, финансов, складов, аптеки, диетпитания. В 2019 году систему введут еще в четырех клиниках региона.