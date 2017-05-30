Половина тюменцев предпочитает записываться к врачам удаленно

В Тюменской области около 50 % всех записей на прием к врачу осуществляется дистанционно. Жители региона записываются к докторам через интернет, инфокиоски, единый центр записи и мобильное приложение. Как отмечают в тюменском департаменте здравоохранения, последнее скачали около 70 тысяч человек, а ежемесячно с помощью телефона записывается более 30 тысяч.

Некоторые тюменцы пользуются мобильным помощником "Послы жизни", размещенном в мобильном приложении "Медицина 72". Он позволяет осуществлять самоконтроль биометрических показателей: давление, пульс, холестерин, глюкоза. Встроена в нем и система, напоминающая принять лекарство. Его разработали, чтобы повысить мотивацию пациентов к формированию здорового образа жизни и сократить случаи преждевременной смертности и раннего выхода на инвалидность. Самым популярным разделом в нем стал показатель "Давление и пульс", его ведут более 2600 человек. Далее разделы "Медикаменты" — 1190 человек, "Глюкоза" — 518 человек и "Холестерин" — 184 человека.