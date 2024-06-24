У тюменцев есть пять способов записи на прием к врачу

12:24 24 июня 2024
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У жителей Тюменской области есть пять вариантов записи на прием к врачу, каждый может выбрать удобный для себя.

Записаться к врачу можно онлайн с помощью аккаунта на портале Госуслуг в разделе "Здоровье". Таким образом к медикам на прием записались с начала 2024 года более 200 тысяч раз.

Еще один онлайн-сервис -  приложение "Телемед 72". Им с начала года  воспользовались более 350 тысяч раз. Скачать приложение для мобильных устройств можно по ссылкам для разных операционных систем: Android (Google Play), Android (Rustore), iOS (AppStore). 

Менее популярные формы записи к врачу, но тоже действующие -  запись с помощью службы 122, звонок в регистратуру медорганизации или запись с помощью терминала в холле поликлиники  или через регистратуру.

Теги: запись к врачу , информационные технологии , медицина
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