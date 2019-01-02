В тюменском центре "Родник" организовали выставку книг-юбиляров

Выставка книг, которые в 2018 году отметили юбилейные даты, открылась в библиотеке тюменского реабилитационного центра "Родник". В рамках экспозиции библиотекарь Наталья Хохлова проводит с воспитанниками центра тематические беседы.

На выставку попали сказка "Стойкий оловянный солдатик" Х. К. Андерсена, которая отметила 180 лет с момента выхода в свет, "Маленький принц" А. де Сент-Экзюпери, которой исполнилось 75 лет, "Мойдодыр" К.И. Чуковского – 95 лет, "Приключения Пиноккио" К. Коллоди – 135 лет. 80-летие отпраздновал "Волшебник изумрудного города" А.М. Волкова, а "Незнайке" Носова исполнилось 65 лет с даты создания.

В департаменте социального развития Тюменской области рассказали, что дети, которые проходят в центре "Родничок" реабилитацию, с удовольствием читали любимые истории, участвовали в литературных викторинах, занимательных играх.