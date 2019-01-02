Тюменцы могут научиться рисовать комиксы

В Тюмени развивается движение "рисовач", в рамках которого художники обмениваются опытом и помогают заинтересованным горожанам освоить творческие навыки. По воскресеньям в 19:00 креативные тюменцы собираются в кафе на 1 этаже Школы перспективных исследований ТюмГУ и начинают творить.

Как рассказал художник Виталий Лазаренко, движению в Тюмени исполнилось четыре года. "Рисовач" представляет собой открытую площадку с минимальным порогом вхождения: любой желающий может прийти и сразу начать рисовать. Чтобы присоединиться к команде, достаточно принести бумагу и карандаши, пишет "Вслух.ру".

"Обязательной программы для обучения нет, но при этом есть сообщество, в котором каждый готов помочь другому, поделиться опытом", - отметил художник.

Расписание встреч публикуется в группе "ВКонтакте" - https://vk.com/cowevents.