В Уватском музее проводят виртуальные экскурсии в космос

Уватский районный краеведческий музей "Легенды седого Иртыша" приглашает посетить мобильный планетарий. 3 и 4 января здесь пройдут виртуальные экскурсии в космос.

Мобильный планетарий представляет собой надувной купол-шатер диаметром четыре метра и высотой около трех метров. Он начал работать еще весной, за это время состоялось более 50 показов фильмов "Глубины космоса", "Путешествие к Земле", "Удивительное солнце".

Как рассказала директор районного краеведческого музея Людмила Телегина, такие экскурсии интересны для посетителей любого возраста. Воспитанники детских садов размещаются прямо на полу, для школьников устанавливают сидения. Показы проходят для групп от 10 до 15 человек, посетить планетарий можно всей семьей или в компании друзей, пишет ИА "Тюменская линия".