Мастерицы из Тюмени представят лучшие работы в на выставке Екатеринбурге

Фото Анны Глазуновой

Лоскутницы из тюменского квилт-клуба "Сибирская палитра" примут участие в выставке музейного центра "Гамаюн" в Екатеринбурге. Они представят свои лучшие работы – около 30 больших панно.

В 2019 году "Сибирская палитра" отметит свой восьмой день рождения. В Екатеринбург мастерицы отправятся накануне значимой даты. В столицу Урала представительниц клуба зовут уже на протяжении двух лет, пишет "Тюменская область сегодня".

Руководитель "Сибирской палитры" Анна Глазунова поделилась, что на выставке будут представлены старые работы, которые делали для проектов "За окном", "По сказкам Пушкина", "Петушок", и лоскутные картины, созданные для проекта "По мотивам тюменского ковра" – к нему приступили минувшим летом.

Отметим, проект квилт-клуба "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка" в 2019 году отметит свое пятилетие, за это время история уже успела побывать в разных городах России и мира, ее презентовали в Санкт-Франциско, а недавно показали в Ялуторовске.

"Хочется показать картины в Музейном комплексе имени Словцова, потому что в Тюмени у нас ни разу не случалась большая клубная выставка", – добавила мастерица.