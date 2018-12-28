В Тюменской области проиндексируют тарифы на пригородные ж/д перевозки

С 1 января 2019 года тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона устанавливается в размере 25 рублей за поездку на расстоянии до 5 км, 48 рублей — 16-25 км, 75 рублей — 36–45 км, 129 рублей — 76-85 км, 217 рублей — 181–200 км.

Стоимость проезда в границах "Единой тарифной зоны" (участок следования пригородных поездов от станции Утяшево до станции Войновка включительно в Тюмени) устанавливается в размере 25 рублей. Стоимость проезда на маршруте Тюмень — Тобольск устанавливается в размере 718 рублей для проезда в вагоне 1 класса, 466 рублей для проезда в вагоне 2 класса, 359 рублей — в вагоне 3 класса (без указания мест).

"Рост тарифа в среднем составил 4,2%. Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года. Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляционных процессов", — отмечается в сообщении АО "Свердловская пригородная компания".