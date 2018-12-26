Музей "Дом Машарова" приглашает на новогодний квест

Фото пресс-службы ТМПО

Музей "Дом Машарова" для тюменцев и гостей города подготовил новогоднюю сказку-квест "Путешествие снежинки, или Нахимичим Новый год".

Участники квеста посетят старинные дома: музеи "Дом Машарова" и "Усадьба Колокольниковых", соберут химические элементы, необходимые для создания снега, доставят их в лабораторию Деда Мороза и узнают, как сделать снег своими руками, сообщили в музейно-просветительском объединении.

Также гости смогут поучаствовать в интерактивной программе "Новый год на старый лад", посетить выставку "Ёлкины истории", где представлены елочные украшения разных лет: картонажные и ватные игрушки, всем знакомые из детства "шишки", "колокольчик", "домики", которые были очень популярны в 1970–1980-е годы.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 24. Программа действует с 15 декабря по 15 января. Телефон для справок: 8 (3452) 46-13-10.