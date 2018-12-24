Российские специалисты востребованы в Канаде

Канада продолжает миграционную политику по привлечению иностранных специалистов. Правительство считает, что новые граждане со всего мира помогают канадским компаниям преуспеть и развиваться в расширяющемся секторе информационно-коммуникационных технологий, где треть сотрудников являются иммигрантами.

Высококвалифицированные специалисты из России остаются наиболее востребованными на канадском рынке труда, поскольку имеют качественное образование, высокую заинтересованность в карьерном росте и быстро адаптируются к жизни в новой стране. Оформить документы, необходимые для жизни и работы в Канаде, помогает агентство по вопросам иммиграции "Better Life".

По последним данным, в будущем году число постоянных резидентов в Канаде вырастет до 330 800, увеличится до 341 000 в 2019 году и до 350 000 в 2020 году, что составит почти 1% населения Канады.

"Новый иммиграционный план принесет пользу общинам и бизнесу по всей стране и будет способствовать экономическому росту Канады, а также поможет сохранить конкурентоспособность Канады в мировой экономике", - отметил министр иммиграции Канады Ахмед Гуссен.