В музее Словцова состоялась елка главы администрации Тюмени

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова прошла елка главы администрации Тюмени, на которой собрались ученики школ города, показавшие высокие результаты в учебе, спорте и творчестве. В этом году приглашение на праздник получили 300 ребят, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Встречали гостей персонажи игр и комиксов и мимы – ходулисты. Настоящую "Новогоднюю перезагрузку" устроили для лучших учеников, а в зале царила атмосфера праздника, новогоднего настроения и веселья. Со словами приветствия выступил глава города Тюмени Руслан Кухарук.

"Тюмень носит гордое звание лучшего города Земли благодаря, в том числе, и вашим достижениям. Именно вы своим трудом прославляете школу, своих преподавателей и родителей, а в целом и весь город. Мы с достоинством провожаем уходящий Год добровольца. Своей гражданской позицией, поступками вы еще раз доказали, что добро – в наших сердцах, и важно делиться им со всеми, кто в этом нуждается. В новогоднюю ночь загадывайте самые заветные желания, и они обязательно сбудутся! А сегодня отвлекитесь от суеты и зарядитесь новогодним настроением!", – отметил он.

Организаторы елки главы – центр культуры и творчества "Тюмень" – в этом году удивили и порадовали ребят еще больше. Для них были подготовлены самые разные развлечения: трековые автогонки, велооркестр, интерактивное пианино, видеоспинер, буллет-тайм и другие не менее интересные и захватывающие занятия.

Кроме того, у каждого ребенка была возможность почувствовать себя звездой клипа, сыграть в игры разума и оживить рисунки.

"Елка главы – это всегда очень здорово, информативно, весело и увлекательно. Кроме развлечений, которые остаются в нашей памяти надолго, у нас остается много памятных вещей. Впечатлили Деды Морозы играющие на инструментах – это просто завораживающая идея организаторов", – поделилась одна из приглашенных учениц.

В завершение праздника ребят ждали подарки и новогодняя дискотека.