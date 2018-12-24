Телефоны управляющей компании "Благо" станут многоканальными

Изменения в приеме заявок по телефону коснутся всех управляющих компаний города с 1 января. Управляющая компания "Благо" совсем скоро сделает многоканальным один из номеров телефонов, а по другому номеру заявки будут приниматься круглосуточно.

Единый номер телефона 215-383 станет многоканальным, позвонив на него можно будет связаться с любым из специалистов. По номеру телефона аварийной службы 586-474 подать заявку можно будет устно круглосуточно. Письменные заявки также будут приниматься в офисе компании, расположенном по адресу Эрвье, 14, корпус 2.

Кроме того, в нашем городе есть еще несколько полезных номеров телефона. Например, консультация скорой помощи населению ведется в круглосуточном режиме по следующим номерам 50-99-00 и 8-922-264-33-67. При отключении электричества можно позвонить по номеру телефона 8-800-250-60-06, отключении горячей воды и отопления 38-62-00, холодной воды 54-09-40.

При возникновении проблем с лифтом можно позвонить по номеру 39-23-32 в "Горлифт-Сервис". При возникновении экстренных ситуаций в областной столице работает Тюменская областная служба экстренного реагирования по номеру телефону 26-18-26.