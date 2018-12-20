В Тюмени книгой года стал лирический фотоальбом

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева назвали победителей и дипломантов конкурса "Книга года — 2018". Решением жюри главной книгой уходящего года был признан лирический фотоальбом Сергея Анисимова на стихи Александра Новопашина "Поэтика бескрайней тундры", сообщают в областном департаменте культуры.

Также были оглашены имена победителей в специальных номинациях. Лучшей книгой художественной прозы стала книга "Берег Белый – Берег Красный" Николая Коняева, лучшей поэтической книгой — "Патрицианка" Николая Шамсутдинова.

Победителем номинации "Лучшая книга для детей и юношества" стала книга Любови Турбиной "Мой птенец". Лучшей документальной книгой была признана книга Сергея Кубочкина "Текутьев. Жизнь под шум скандалов".

Лучшей книгой о родном крае стала книга Валерия Ермолаева "Мой район – моя гордость! От юбилея к юбилею. Нижнетавдинский краеведческий словарь".

За лучшее художественно-полиграфическое решение награду получила автобиографическая книга Юрия Неёлова "Река с простым названием Жизнь".

По результатам online-голосования "Самой популярной книгой" была признана книга Макара Шитова "Дорогой человек".

Все книги, поданные на "Книгу года — 2018", а из было почти полторы сотни, поступят в фонд Тюменской областной научной библиотеки и будут доступны для читателей.