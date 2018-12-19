В Тюмени отмечают 100-летие системы дополнительного образования России

Торжественные и официальные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия государственной системы дополнительного образования детей в России, проходят в Тюмени с 18 по 21 декабря. Программа включает научно-практическую конференцию, работу интерактивных площадок, стратегическую сессию и праздничный концерт, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Научно-практическая конференция "Педагогические инновации в дополнительном образовании детей" проходит 18 декабря на двух площадках Дворца творчества и спорта "Пионер". Ее участниками станут научные работники, преподаватели, студенты и магистранты вузов Тюменской области, руководители и специалисты органов управления регионального и муниципального уровня, курирующие вопросы развития дополнительного образования, а также руководители и педагоги муниципальных опорных центров Тюменской области.

На базе детского технопарка "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) в 10:00 стартует первая сессия, посвященная технологиям развития SOFT SKILLS (мягких навыков) в системе дополнительного образования. Модераторами площадки и спикерами выступят к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики детства, зам.директора по научной работе ИПиП ТюмГУ Людмила Федина и руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов. Также в числе выступающих – представители вузов региона, ГАУ ДО ТО "Информационно-образовательный центр", регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники Тюменской области, студенты.

В Центре искусств и культуры (ул. Челюскинцев, 46) в это же время пройдет вторая сессия на тему "Особенности работы специалистов дополнительного образования с детьми с ОВЗ". Модератор и спикер - к.п.н., доцент ИПиП ТюмГУ, директор Ассоциации логопедов Тюменской области Галина Криницына, также с докладами выступят члены региональной Ассоциации логопедов. Педагог-организатор Дворца "Пионер" Светлана Жукова представит межведомственные региональные проекты для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Перезагрузка" и "Истоки", ее коллега Леонид Кобелев презентует проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Ориентирование по тропам", заведующий отделением альпинизма и скалолазания Тимур Гайнуллин расскажет про параклаймбинг – адаптивное скалолазание.

На третьей сессии в колонном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" обсудят основы цветодидактики в условиях дополнительного образования. В числе выступающих - директор ФГБУК "Всероссийский центр художественного творчества" Оксана Гончарова, к.п.н., доцент кафедры искусств ТюмГУ Ольга Бакиева и студенты. завершится встреча мастер-классом "Цветокоммуникация".

В 14:00 стартует проектный семинар- совещание "Роль регионального модельного и муниципальных опорных центров в модернизации и повышении эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей". Начальник управления развитием региональной системы дополнительного образования Дворца "Пионер" Светлана Антонова представит результаты деятельности Регионального модельного центра за 2018 год. О своей работе расскажут представители МОЦ Тобольска, Ялуторовска и Тюменского района. Руководитель Регионального модельного центра, директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергей Лысов обозначит задачи на 2019 год.

19 и 20 декабря стартуют интерактивные площадки, в работе которых примут участие организованные группы детей, волонтеры и все желающие. В Арт-парке (ул. Челюскинцев, 46) в 10:00 начнется программа, которая включает сразу пять площадок: "Молодежные проекты", "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство", "Театральное и киноискусство", "Вокальное и музыкальное искусство" и "Хореографическое искусство". Мастер-классы, творческие лаборатории и тренинги проведут педагоги по направлениям.

В Шахматной гостиной ДТ "Кванториум" в 12:00 состоится торжественное открытие площадки и выставки. С 12:30 начнутся мастер-классы от квантумов для детей от 5 до 17 лет. В 14:00 пройдут показательные выступления от отделения технических видов спорта.

В Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) торжественное открытие площадки пройдет в 13:30. Затем начнутся мастер-классы от отделения туризма и краеведения. Участники пройдут краеведческую викторину, научатся вязать узлы. В 15:00 ожидаются показательные выступления на ледодроме, скалодроме и в веревочном парке.

20 декабря в Центре искусств и культуры пройдет презентация опыта работы с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья по программе "Перезагрузка". Начало в 10:00. В мероприятии примут участие дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программе по социокультурной реабилитации и интеграции "Перезагрузка", а также педагоги, реализующие адаптированные программы. После официальной части и экскурсии по выставке педагоги проведут увлекательные мастер-классы, а затем покажут научное шоу.

Итоговым мероприятием станет стратегическая сессия 21 декабря в Центре искусств и культуры Дворца творчества и спорта "Пионер". Ее участниками станут заместители глав по социальным вопросам муниципальных районов/городских округов, руководители и специалисты организаций сферы дополнительного образования детей, в т.ч. молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры, отдыха и оздоровления, общего и профессионального образования, представители органов государственной власти и местного самоуправления, научно-педагогической общественности, партнерских организаций, почетные и заслуженные работники отраслей, средства массовой информации.

Мероприятие стартует в 9:00 по адресу: ул. Челюскинцев, 46. В это время начнется регистрация участников, а в холле и колонном зале Дворца "Пионер" откроется выставка ведущих учреждений и лучших практик сферы дополнительного образования Тюменской области. Будет работать пресс-зона.

В 10:00 в основном зале начнется стратегическая сессия по актуальным вопросам и перспективным направлениям развития системы дополнительного образования детей. Запланировано участие руководителя Центра социально-педагогических исследования школы Института образования НИУ ВШЭ Сергея Косарецкого, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова.

По завершении официальной части пройдет церемония награждения. Лучшим представителям отрасли будут вручены награды Российской Федерации и Тюменской области.

После небольшого перерыва в 12:30 начнутся открытие лекции от экспертов. Сергей Косарецкий расскажет о внедрении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых".

100-летию системы дополнительного образования детей в России будет посвящен праздничный концерт. На него приглашены не только педагоги и руководители, представители органов исполнительной власти, муниципальных образований, но также ветераны, которые много лет проработали в системе дополнительного образования региона и внесли значимый вклад в развитие этого направления.