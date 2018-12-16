Жители отдаленных тюменских сел получают необходимую медицинскую помощь

Мобильные бригады и специалисты подразделения Центра медицины катастроф Тюменской области приходят на помощь к пациентам из труднодоступных сел Уватского района Тюменской области.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в этом году специалисты подразделения Центра медицина катастроф они совершили пять вылетов, эвакуировали, а затем госпитализировали шестерых пациентов.

Мобильная бригада проводит комплексные медицинские осмотры детей и взрослых. За 2018 год их прошли все представители коренных малочисленных народов Севера. Пациенты с хроническими заболеваниями, ставятся на учет и наблюдаются соответствующими врачами-специалистами.

За прошедший год материально-техническая база мобильных бригад пополнилась медицинскими инструментами на сумму свыше 308 тысяч рублей, аппаратом УЗИ, рентгенографическим комплексом. Внедрена также система ежедневных телемедицинских консилиумов со специалистами Областной клинической больницы № 1.

Всего на отдалённых и труднодоступных территориях в 12 населённых пунктах Уватского района проживают сто человек, в том числе 33 ребёнка. Расстояние от районного центра до ближайшего поселения составляет 129 км, до самого дальнего - 266 км. Люди здесь ведут традиционный образ жизни: занимаются рыболовством, охотой, заготавливают ягоды, грибы.