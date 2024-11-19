В тюменском Медгороде открыли центр абдоминальной онкологии

18:00 19 ноября 2024
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В "Медицинском городе" Тюмени начал работу центр абдоминальной онкологии, возглавил новое подразделение ведущий хирург-онколог Евгений Франк. 

В новом центре три отделения: абдоминальной онкологии (колопроктологии), абдоминальной онкологии и рентгенхитрургических методов лечения и новое для Медгорода отделение онкоурологии, его руководителем назначен врач-онколог и уролог с высшей квалификационной категорией, член Российского общества онкоурологов и Российского общества урологов Александр Купчин.  

Онкоурологическое отделение специализируется на лечении различных форм рака, включая локализованный и местнораспространенный рак простаты, рак почки, мочевого пузыря и других органов мочевыделительной системы. Отделение рассчитано на 25 коек, укомплектовано средним и младшим медицинским персоналом. "Мы предоставляем все виды специализированной и высокотехнологической помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями органов мочеполовой системы у мужчин и органов мочевой системы у женщин. В нашей практике мы применяем современные технологии цистоскопии и уретроскопии, проводим биопсию предстательной железы", — сообщил Купчин. 

По словам старшей медсестры отделения Татьяны Смоленской,  открытие нового отделения представляет собой важный шаг в направлении оказания медицинской помощи пациентам.

 

 

Теги: медицина , онкология
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