В тюменском Центре эндоскопии помогают раньше обнаруживать онкологию

Специалисты тюменского Центра эндоскопии Многопрофильного консультативно-диагностического центра помогли выявить рак желудка на ранней стадии.

Иногородний 72-хлетний пациент 72- начал чувствовать сильные боли в области желудка и испытывать общее недомогание. Врачи по месту жительства начали его лечить амбулаторно от язвенного дефекта в антральном отделе желудка, но мужчина не чувствовал улучшений. Родственники из Тюмени настояли на обследовании в Многопрофильном консультативно-диагностическом центре.

"В ходе обследования в Центре эндоскопии, появилось подозрение на развитие раковых клеток в желудке. С нескольких его участков была взята биопсия, гистологическое исследование материала подтвердило диагноз", - поделился заведующий Центром эндоскопии Сергей Филоненко.

Пациент прошел дополнительное обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи МКДЦ и был направлен в тюменский МКМЦ "Медицинский город" для оперативного лечения.

"С момента появления первой раковой клетки до достижения опухоли размером 2 мм в пределах слизистой оболочки проходит от двух до семи лет. Ранняя стадия рака желудка занимает период длительностью не менее пяти лет. Доказано, что выявление рака желудка на ранней, излечимой стадии можно считать основным благоприятным фактором в лечении", - отметил доктор Филоненко.

Специалисты напоминают, что основные причины развития рака желудка связаны с наследственностью, инфицированием Helicobacter pylori, вредными привычками (курение, алкоголь), чрезмерное употребление соленой, жареной, консервированной пищи, - уточнила Анастасия Гриценко, пресс-секретарь МКДЦ (г. Тюмень).