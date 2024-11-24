Тюменские врачи успешно предотвратили осложнение тяжелого заболевания

Врачи тюменской Областной клинической больницы №1 сумели оперативно оказать помощь учителю с 26-летним стажем из города Ялуторовска, предотвратив осложнение

Десять лет женщина терпела боли из-за воспаления желчного пузыря.

"А потом я услышала от добрых людей про тюменского врача — Липового Сергея Владимировича. Столько слов о нем хороших мне сказали и настоятельно советовали обратиться, что я и сделала. Получила путевку в своей поликлинике, приехала в ОКБ №1, прооперировалась и сегодня чувствую себя прекрасно. Лечиться у таких докторов - удовольствие", - рассказала пациентка.

Как отметил лечащий врач, пациентка обратилась в последний момент, и времени до экстренной операции по жизненным показаниям оставалось крайне мало. У неё был диагностирован калькулезный холецистит, который представляет собой серьёзную угрозу из-за возможных осложнений, таких как перитонит, с высокой вероятностью летального исхода.

"Пришлось прибегнуть к наиболее эффективному методу лечения этого заболевания - удалению желчного пузыря (холецистэктомия). Мы ее провели лапароскопическим способом, через небольшие разрезы и без технических трудностей. Успешно прошла и реабилитация. Уже через три дня пациентку выписали домой", - рассказал Сергей Липовой, заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ №1, врач-хирург, онколог, колопроктолог.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.