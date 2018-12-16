Тюменцам представят бесплатный перформанс под названием "Овэрхайп"

Студия авангардного театра "Лестница" готовится показать тюменцам бесплатный перформанс под названием "Овэрхайп". Показ состоится 29 декабря в МТЦ "Космос", начало в 18:00.

Постановка имеет две основные части: в первой актеры высказывают свою позицию относительно эстрадного творчества, предварительно проанализировав деятельность современных исполнителей, а вторая часть посвящена современной и классической поэзии и рассказам. Участники студии продемонстрируют не только актерское мастерство, но и пластику и авангардные костюмы. Также зрители смогут увидеть отсылки к будущим проектам театралов, например, спектаклю по мотивам произведений Даниила Хармса, пишет "Мой портал".

Студия авангардного театра "Лестница" появилась в Тюмени только в сентябре этого года. За 4 месяца участники успели сработаться и создать полноценный перформанс и несколько театральных этюдов на студенческих мероприятиях. Актеры студии вместе с руководителем устраивают обсуждения литературы, фильмов, а также сами участвуют в съёмках метамодернистского кино.