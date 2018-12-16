В тюменском отделении ФСС внедряют проект "Открытый контракт"

Новый проект "Открытый контракт" реализует Фонд социального страхования РФ (ФСС). Его внедряют, в том числе, в тюменском региональном отделении. Проект призван повысить эффективность и открытость закупочной деятельности.

Благодаря данному проекту общественности доступна информация о конкурентных закупках Фонда социального страхования и его территориальных отделений до начала закупочных процедур. Это позволяет обеспечить добросовестную конкуренцию между участниками закупок. Речь идет о крупных закупках, у которых начальная максимальная цена превышает 1 млн рублей (кроме закупок у единственного поставщика), пишет ИА "Тюменская линия".

Информация о планируемых закупках размещается на сайте OK.FSS.RU и находятся в абсолютно свободном доступе.

Фонд социального страхования обеспечивает граждан льготных категорий техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением, а также осуществляет полное обеспечение по страхованию граждан, пострадавших на производстве.

Свои сообщения и вопросы по планируемым закупкам поставщики и граждане могут оставлять только после регистрации в компоненте "Открытый контракт". Ответ на опубликованное сообщение или вопрос по конкретной закупке можно получить в течение двух рабочих дней.