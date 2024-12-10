Тюменская область в топ-10 нацрейтинга прозрачности закупок - 2024

11:43 10 декабря 2024
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Тюменская область заняла шестое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок - 2024. Церемония награждения регионов -лидеров состоялась в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

По итогам рейтинга, Тюменская область в очередной раз вошла в десятку лидеров с наивысшей оценкой "Гарантированная прозрачность", заняв 6 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

 Выстроенная в Тюменской области централизованная система закупок ориентирована, в том числе, на поддержку участия в закупках субъектов малого предпринимательства. 

"Доля таких закупок составляет 67% от общего объема конкурентных закупок, обеспечив высшее положение Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по соответствующему критерию", - уточнили в  Управлении государственных закупок Тюменской области. 

 Принятые в регионе меры позволяют  осуществлять закупки товаров, работ и услуг с максимальным привлечением участников закупок со всей страны. 

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр.

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