Кому и для чего нужен портал производителей Тюменской области?

В октябре 2019 года правительство запустило для поставщиков Тюменской области отдельную секцию на сайте компании АО "ТЭК-Торг". В ноябре прошлого года заработал обновленный портал на отдельном домене - 72.портал-производителей.рф. Он создан с целью комплексного продвижения продукции и перспективных разработок производителей региона. На данный момент в нем отражена информация о 2415 производителях региона.

Ресурс позволит бизнесу оперативно реагировать не только на потребности рынка, продвигать продукцию без затрат на логистику, развивать не освоенные отрасли экономики региона и получать поддержку от институтов регулирования бизнеса, считает замгубернатора Андрей Пантелеев.

"В ближайшей перспективе планируем разместить ссылки на сайт портала производителей на сайте правительства. Вывести информацию о закупках в Тюменской области на портал производителей от крупнейших заказчиков: ПАО "НК "Роснефть"", АО "Зарубежнефть", ПАО "Транснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Новатэк". Создать раздел для участия в закупках зарубежных заказчиков (с внедрением анкеты экспортера) и создать на портале дополнительный раздел "Инновации", - рассказал о перспективах сотрудничества с АО "ТЭК-Торг" Андрей Пантелеев.

Объём закупок производителей Тюменской области в 2020 году составил 38 млрд рублей. За период совместной работы с АО "ТЭК-Торг" на портале производителей в 2019-2020 годах тюменские поставщики приняли участие более чем в 4 тыс. закупок и заключили свыше 700 контрактов.