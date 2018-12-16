Приложение-викторина о Тюменской области запускает обновления

Фото сообщества "Открой свою Тюменскую область" "ВКонтакте"

Пользователи мобильного приложения-викторины о родном крае "Открой свою Тюменскую область" смогут воспользоваться новыми возможностями и заработать больше монет.

Ежедневно после первой игры можно будет получить отметку в профиле, а если соревноваться в знаниях семь дней подряд и собрать все отметки , то игрок получает клад — 14 монет.

Второе обновление — "Пригласи друга". В профиле появятся две кнопки: получить код и ввод кода. Если один игрок введет промокод другого, то первому начисляются монеты.

Напомним, в приложении можно соревноваться с друзьями и случайными соперниками. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. Отвечая правильно, они получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы. Монеты начисляются за победу над другим игроком от 1 до 10: чем выше рейтинг соперника, тем больше монет.

В приложении можно выиграть: теплую шапку, перчатки, рюкзак, термос, портативное зарядное устройство, блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол для телефона и значки. Организаторы также анонсируют скорое появление свитшотов, анораков и бомберов, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".