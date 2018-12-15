Тюменские родители учились защищать ребенка от угроз в социальных сетях

Фото организаторов форума

Ведущие российские психологи выступили на региональном форуме для родителей "Подростки, родители, рок-н-ролл", который проходил 15 декабря в Тюмени. Эксперты поделились, как защитить ребенка от деструктивного общения, в том числе, в социальных сетях.

Одной из важных тем форума стало бесконтрольное общение детей в социальных сетях и ответственность взрослых за эту сторону их жизни. Интегрирование детей в виртуальное пространство остановить невозможно, но необходимо обеспечить их безопасность.

По мнению доктора психологических наук, профессора Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Екатерины Васкэ, зачастую дети замещают реальное общение виртуальным, потому что социализация в сети происходит легче: нет личного контакта, создается иллюзия легкости общения, высокой самооценки.

"Если раньше родители отпускали ребенка на улицу и переживали, что ребенок находится вне их поля зрения, то теперь, когда он сидит дома, за планшетом, у родителей создается иллюзия, что их дитя в безопасности. Но это абсолютно не значит, что вашему ребенку ничего не грозит", - подчеркнула Екатерина Васкэ.

Особенное внимание психологи обратили на работу деструктивных групп в социальных сетях. Ребенок может столкнуться с мошенниками и даже преступниками. "Асоциальные элементы, которые могут общаться с детьми в социальных сетях, изначально оказывают серьезное влияние в силу более высокого интеллекта. Задача взрослых - обеспечить своим детям безопасность общения в соцсетях", - считает врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 Юрий Афанасьев. Еще одна опасность – беззащитность детей перед потоком информации в Интернете.

На форуме эксперты дали ряд практических рекомендаций родителям: выстраивать доверительные отношения, контролировать процесс общения в социальных сетях, уметь договариваться и общаться с ребенком. Главное – дать понять ребенку, что он может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны родителя.

Региональный форум для родителей "Подростки, родители, рок-н-ролл" объединил более 1600 родителей, которые в режиме онлайн получили консультации от ведущих российских психологов. Для участников были организованы три тематически площадки, мастер-классы, а также секции "Только мамы" и "Только папы", где обсуждались тонкости воспитания девочек и мальчиков.